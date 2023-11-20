У червоній сукні з розрізом до талії: Єва Лонгорія приголомшила вибором вбрання

Зірка підкреслила стрункі ноги сукнею наймоднішого відтінку цієї осені.
Відома акторка Єва Лонгорія взяла участь у церемонії вручення премії Harper's Bazaar "Жінка року", що проводилась у Мадриді, Іспанія.
На червону доріжку зірка "Відчайдушних домогосподарок" вийшла у довгій червоній сукні від бренду Zuhair Murad із колекції осінь-зима 2023 року.
Сукня Єви була виконана на одне плече і з безлічі складок, які прикрашали золоті великі намистини на талії та плечі. Також головною прикрасою сукні став високий розріз на спідниці майже до самої талії, який також демонстрував її ноги та чорні босоніжки.
Незабаром після цієї події Лонгорія знову з'явилася на публіці, але вже на виставці L'Oréal Paris Women Of Worth 2023 у Голлівуді. Перед камерами вона позувала в чорній сукні від італійського Модного дому Dolce & Gabban з декольте та квітами.
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