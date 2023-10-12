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У червоній сукні з розрізом і зі стильною сумкою Gucci: фешнблогерка на виставці у Лондоні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У червоній сукні з розрізом і зі стильною сумкою Gucci: фешнблогерка на виставці у Лондоні

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Леоні Ганне у стильному луку вийшла в світ.

Німецька модна блогерка, зірка стритстайлу та інфлюенсерка – 35-річна Леоні Ганне – відвідала у Soho House у Лондоні пересувну виставку Gucci Cosmos, яку спроєктувала художниця Ес Девлін.

Леоні одягла червону сукню з розрізом, через який похизувалася стрункими ногами. Вбрання блогерка скомбінувала з чорними лакованими чоботами на підборах і стильною сумкою з фірмовою монограмою Gucci.

Леоні Ганне / © Getty Images
Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Ганне зробила високу зачіску "ґулька" і легкий макіяж із довгими віями. У вухах у неї були золотисті сережки, а на руках – безліч золотих браслетів, годинник і каблучок із камінням. Перламутровий манікюр завершив лук інфлюенсерки.

Нагадаємо, фешнвиставку відвідала також Сальма Гаєк. Акторка з'явилася там у блакитній шкірянці і чорній шкіряній спідниці-олівці.

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Дата публікації
Перегляди
591
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