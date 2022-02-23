У червоній сукні з розрізом: Наталія Могилевська спокусливо станцювала на камеру

У червоній сукні з розрізом: Наталія Могилевська спокусливо станцювала на камеру

Співачка в ефектному луку запросила шанувальників на свій концерт.

Наталія Могилевська опублікувала в Instagram відео, на якому запросила шанувальників на свій концерт до 8 Березня. Співачка попросила жінок приходити у сукнях, адже це красиво та жіночно.

Вона постала в ефектному образі: у червоній сукні по фігурі довжини міді з розрізом та у чорних мюлі на шпильках. Наталя спокусливо станцювала на камеру, демонструючи струнку фігуру.

Свій образ Могилевська доповнила укладанням, макіяжем смокі-айс та червоним манікюром.

"Приходьте на концерт Могилевської у сукнях! У джинсах та у кросівках теж можна, але у сукнях чекаю особливо! Попереду 8 Березня, весна! Хочеться суконь та яскравих фарб", — написала артистка.

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