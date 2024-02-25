У червоній сукні з розрізом: Різ Візерспун сяяла на світській церемонії в Лос-Анджелесі

47-річна Візерспун вийшла на доріжку у червоній сукні без бретельок, з драпуванням та розрізом спереду від Elie Saab Haute Couture.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Образ свій зірка, яка нещодавно розлучилася з чоловіком, доповнила червоними босоніжками на підборах, кольє з жовтого каміння та діамантів, сережками з цього ж комплекту та каблучкою на пальці з двома каменями.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Різ зробила світлий манікюр, легкий макіяж, а волосся її було недбало укладене. Педикюр у зірки був виконаний у темно-червоному кольорі.

Різ Візерспун / Фото: Associated Press

Її колега Дженніфер Еністон теж з'явилася на світському заході та захопила публіку сріблястою сукнею з глибоким декольте від Celine, яка була на тонких бретельках і з високим розрізом та невеликим шлейфом.

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