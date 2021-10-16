У червоній сукні з розрізом: зірка серіалу "Тед Лассо" на кінофестивалі в Лондоні

У червоній сукні з розрізом: зірка серіалу "Тед Лассо" на кінофестивалі в Лондоні

Знаменитість вирішила одягти червоне вбрання на червону доріжку.

47-річна акторка Ханна Веддінгем, яка зіграла в серіалі "Тед Лассо" одну з головних ролей, з'явилася на червоній доріжці під час Лондонського кінофестивалю BFI 2021. Зірка відвідала прем'єру третього сезону серіалу "Спадкоємці".

На червону доріжуц Ханна вийшла в червоній сукні міді від бренду De La Vali. Вбрання було повністю розшите лелітками, мало високу горловину і довгі рукави, які акторка підвернула. Також його прикрасою став високий розріз, який демонструє стрункі ноги зірки.

Ханна Веддінгем / Associated Press

Доповнили цей образ червоні туфлі від Christian Louboutin і невеликий клатч.

Ханна Веддінгем / Associated Press

До речі, нещодавно акторка сама отримала нагороду. Минулого місяця їй вручили "Еммі" за роль Ребекки в серіалі Apple TV + "Тед Лассо". Вона стала "Найкращою акторкою другого плану".

Ханна Веддінгем / Associated Press

Читайте також: У сукні з пір'ям на рукавах: красива Дакота Джонсон сяяла на червоній доріжці

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання