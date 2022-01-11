У червоній сукні з рукавами кльош: учасниця "Холостяка-11" продемонструвала ефектний образ

У червоній сукні з рукавами кльош: учасниця "Холостяка-11" продемонструвала ефектний образ

Олександра Миколюк знялася у гламурній фотосесії.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Олександра Миколюк – опублікувала в Instagram світлини з нового гламурного фотосету.

Перед об'єктивом фотокамери дівчина постала в обтислій червоній сукні з довгими рукавами кльош, яка чудово сиділа на її сексуальній фігурі.

Олександра Миколюк/Instagram

Аутфіт Саша доповнила шкіряними короткими рукавичками та довгою сріблястою моносережею.

Волосся вона зібрала в хвіст із прикореневим об'ємом і зробила насичений макіяж з акцентом на червоній помаді. Вийшло розкішно.

Олександра Миколюк/Instagram

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