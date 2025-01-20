У червоній сукні з рюшами: акторка Аманда Сейфрід одягла вбрання від Valentino

У Саудівській Аравії відбувся гламурний світський захід — вручення премії Joy Awards 2025, гостями якого стало багато відомих особистостей. Серед іноземних гостей була помічена акторка Аманда Сейфрід.

Вона вибрала для заходу яскраво-червону довгу сукню з рукавами від Модного дому Valentino. Це вбрання є частиною колекції весна-літо 2025 року, яка стала дебютною для модельєра Алессандро Мікеле, якого призначили креативним директором цього бренду.

Сукня була виконана з ніжного шифону, мала безліч рюшів на спідниці та хитромудру аплікацію на грудях, а також плісування. На талії сукню прикрашав широкий чорний пояс із бантом.

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Також гостями церемонії в цій арабській країні стали співачка Крістіна Агілера та актор Меттью Макконагі із дружиною Камілою Алвес.

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