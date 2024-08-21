У червоній сукні з рюшами: Катерина Бужинська похизувалася кокетливим луком

Співачка має чудове почуття стилю.
Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram свій новий ефектний аутфіт.
Цього разу співачка постала у кокетливій асиметричній червоній сукні з рюшами і завязками-бантами на плечах.
Вбрання зірка скомбінувала з червоними мюлями на підборах. Катерина розпустила волосся, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і завершила лук елегантними прикрасами.
У цьому образі Бужинська станцювала на камеру.
"Настрій романсеро", – підписала артистка допис, натякаючи на назву свого хіта.
Нагадаємо, Катерина Бужинська відсвяткувала свій день народження у розкішній білій сукні-бюстьє з великою квіткою із тканини.
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