У червоній сукні з рюшами: Катерина Бужинська похизувалася кокетливим луком

Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram свій новий ефектний аутфіт.

Цього разу співачка постала у кокетливій асиметричній червоній сукні з рюшами і завязками-бантами на плечах.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Вбрання зірка скомбінувала з червоними мюлями на підборах. Катерина розпустила волосся, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри і завершила лук елегантними прикрасами.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

У цьому образі Бужинська станцювала на камеру.

"Настрій романсеро", – підписала артистка допис, натякаючи на назву свого хіта.

Нагадаємо, Катерина Бужинська відсвяткувала свій день народження у розкішній білій сукні-бюстьє з великою квіткою із тканини.

Читайте також: