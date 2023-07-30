У червоній сукні з сексуальним декольте і розрізом: Катерина Бужинська заінтригувала шанувальників

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram відео, на якому вона постала зі своїм творчим колегою Михайлом Грицканом. На відео грає уривок із їхньої нової спільної пісні. Шанувальники артистів заінтриговані – вони із нетерпінням чекають на новинку від кумирів.

"Скоро порадуємо вас музичною новинкою", – підписала співачка відео.

Бужинська продемонструвала ефектний образ у червоній обтислій сукні міді з сексуальним декольте і розрізом. Вбрання мало бежеву вставку, прикрашену стразами.

Аутфіт співачка доповнила чорними туфлями з перфорацією на шпильках і трендовим аксесуаром – чорною квіткою-чокером. Гарна зачіска з локонами і макіяж із червоною помадою завершили розкішний образ Катерини.

Нагадаємо, Катерина Бужинська знялася у фотосесії у чорній сукні-бюстьє із розрізом до стегна, яка ідеально підкреслила її сексуальну фігуру, спокусливе декольте і стрункі ноги.

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