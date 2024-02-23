У червоній сукні з сексуальним декольте: Катерина Бужинська продемонструвала розкішний образ

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram знімки, на яких продемонструвала новий розкішний образ.

Артистка позувала перед фотокамерою у красивій червоній сукні, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру.

Катерина Бужинська / Фото: прес-служба Катерини Бужинської

Вбрання мало спокусливе сексуальне декольте і розріз спереду.

Свій аутфіт Катерина доповнила бежевими туфлями, об'ємною зачіскою з локонами і макіяжем із акцентом на очах. На шиї у неї було кольє з камінням.

Катерина Бужинська / Фото: прес-служба Катерини Бужинської

Бужинська показала в Instagram Stories ще один ефектний лук у червоному-чорному вбранні з пишним декольте.

Катерина Бужинська / Фото: прес-служба Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська і Михайло Грицкан виступають із концертами українськими містами у межах свого благодійного туру "Воля".

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