У червоній сукні з сексуальним декольте: романтичний образ "Холостячки" Злати Огнєвіч на церемонії троянд

Співачка продемонструвала чарівний образ lady in red.

На церемонії троянд третього випуску шоу "Холостячка" його головна героїня - Злата Огнєвіч, з'явилася у романтичному аутфіті. Вона підкреслила струнку фігуру червоною сукнею довжини міді зі шнурівкою на спині і з акцентом на сексуальному бюсті.

Злата Огнєвіч/Скрин

Злата Огнєвіч/Скрин

Вбрання було прикрашене камінням на декольте і бретельках. На талії була брошка з камінням.

Злата Огнєвіч/Скрин

Злата Огнєвіч/Скрин

Злата Огнєвіч/Скрин

Сукню вона скомбінувала з босоніжками на шпильках.

Чарівний образ артистки доповнила зачіска з локонами і гарний макіяж. В одному вусі була розкішна сережка у вигляді серця з торочкою з каміння.

Злата Огнєвіч/Скрин

Нагадаємо, минулого ефіру на церемонії троянд Злата продемонструвала стильний лук у чорних велосипедках і чорному подовженому жакеті, прикрашеному великими червоними трояндами з блискучими стразами. Талію співачка підкреслила чорним поясом.

Злата Огнєвіч/Скрин

Злата Огнєвіч/Скрин

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