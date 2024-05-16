У червоній сукні з сексуальним декольте: турецька акторка в ефектному аутфіті постала на кінофестивалі у Каннах

30-річна Ганде Ерчел мала розкішний і стрункий вигляд на червоній доріжці.
Турецька акторка Ганде Ерчел стала гостею Каннського кінофестивалю.
На червоній доріжці вона з'явилася в ефектному аутфіті. Дівчина була одягнена у красиву червону сукню-бюстьє, яка чудово підкреслила її сексуальні груди. Низ вбрання був схожий на великий бант із розрізом спереду, крізь який вона демонструвала стрункі ноги.
До сукні Ерчел підібрала червоні лаковані туфлі на шпильках.
Ганде уклала волосся назад, зробила макіяж із чорними стрілками, молочний манікюр, вуха прикрасила сережками-ланцюжками, а шию – широким ланцюжком із фіолетовим камінням, а на пальці була каблучка з масивним каменем.
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