У червоній сукні з сексуальним декольте: турецька акторка в ефектному аутфіті постала на кінофестивалі у Каннах

Турецька акторка Ганде Ерчел стала гостею Каннського кінофестивалю.

На червоній доріжці вона з'явилася в ефектному аутфіті. Дівчина була одягнена у красиву червону сукню-бюстьє, яка чудово підкреслила її сексуальні груди. Низ вбрання був схожий на великий бант із розрізом спереду, крізь який вона демонструвала стрункі ноги.

Ганде Ерчел / Фото: Getty Images

До сукні Ерчел підібрала червоні лаковані туфлі на шпильках.

Ганде уклала волосся назад, зробила макіяж із чорними стрілками, молочний манікюр, вуха прикрасила сережками-ланцюжками, а шию – широким ланцюжком із фіолетовим камінням, а на пальці була каблучка з масивним каменем.

Читайте також: