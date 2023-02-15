У червоній сукні з сердечками і на високій платформі: Періс Гілтон сходила на романтичну вечерю

Світська левиця з'явилася на вулицях Західного Голлівуду в милому аутфіті.

Періс Гілтон потрапила під приціл папараці, коли йшла на романтичну вечерю зі своїм чоловіком Картером Реумом до популярного в Західному Голлівуді ресторану Craig's.

Світська левиця у День святого Валентина одягла тематичну сукню – червону із зображенням сердечок і хвилястим подолом.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Аутфіт Періс доповнила бежевими туфлями на високій платформі з червоними губами на носках. У руці вона тримала червоний клатч у формі серця з написом Taken.

Знаменитість зробила гарне укладання, ніжний макіяж, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а шию – намистом.

Нагадаємо, на церемонії "Греммі" Періс Гілтон сяяла в обтислій блискучій сукні від бренду Celine на тонких бретельках і з глибоким декольте.

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