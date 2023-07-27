У червоній сукні з торочкою: Джорджію Мей Джаггер помітили після дня народження її батька-рокера

На знаменитості була сукня у ретростилі.
26 липня фронтмену та вокалісту рок-гурту The Rolling Stones Міку Джаггеру виповнилося 80 років і з цього приводу артист вирішив влаштувати грандіозне свято у Лондоні. На вечірку ювіляр запросив близьких друзів, колишніх дружин, дітей та голлівудських знаменитостей, серед яких помітили Леонардо Дікапріо та Ленні Кравіца.
Захід минув у районі Челсі у нічному клубі Embargo Republica. Після вечірки на виході із закладу помітили дочку рокера - модель Джорджію Мей Джаггер.
31-річна зірка одягла на день народження батька червону сукню до колін. Верхня частина вбрання була атласною і мала невеликі оборки, а ось спідниця була виконана у вигляді торочки. Образ Джорджія Мей доповнила червоними туфлями, курткою-косухою та червоною помадою на губах.
Захід також відвідала супермодель Джеррі Голл – мати Джорджії. Жінка після розлучення з Джаггером повторно вийшла заміж уже у зрілому віці за мільярдера Руперта Мердока, але нещодавно розлучилися з ним.
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