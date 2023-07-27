Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У червоній сукні з торочкою: Джорджію Мей Джаггер помітили після дня народження її батька-рокера

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
325
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У червоній сукні з торочкою: Джорджію Мей Джаггер помітили після дня народження її батька-рокера

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Getty Images

На знаменитості була сукня у ретростилі.

26 липня фронтмену та вокалісту рок-гурту The Rolling Stones Міку Джаггеру виповнилося 80 років і з цього приводу артист вирішив влаштувати грандіозне свято у Лондоні. На вечірку ювіляр запросив близьких друзів, колишніх дружин, дітей та голлівудських знаменитостей, серед яких помітили Леонардо Дікапріо та Ленні Кравіца.

Захід минув у районі Челсі у нічному клубі Embargo Republica. Після вечірки на виході із закладу помітили дочку рокера - модель Джорджію Мей Джаггер.

31-річна зірка одягла на день народження батька червону сукню до колін. Верхня частина вбрання була атласною і мала невеликі оборки, а ось спідниця була виконана у вигляді торочки. Образ Джорджія Мей доповнила червоними туфлями, курткою-косухою та червоною помадою на губах.

Джорджія Мей Джаггер / © Getty Images
Джорджія Мей Джаггер / Фото: Getty Images

Захід також відвідала супермодель Джеррі Голл – мати Джорджії. Жінка після розлучення з Джаггером повторно вийшла заміж уже у зрілому віці за мільярдера Руперта Мердока, але нещодавно розлучилися з ним.

Читайте також:

Британський гурт "Rolling Stones" погрожує Трампу судовим позовом

Британський гурт "Rolling Stones" погрожує Трампу судовим позовом
Дата публікації
Перегляди
325
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація