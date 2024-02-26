У червоній сукні з торочкою: зірка фільму "Вбивці квіткової повні" отримала статуетку на премії

37-річна акторка обрала для свого виходу не дуже вдале вбрання.
Лілі Гладстон відвідала 30-ту щорічну церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці акторка з'явилася у червоній сукні з багатоярусною торочкою, галтером і невеликим декором у зоні декольте. Нижній ярус вбрання був чорним. Сукня акцентувала увагу на її широкі плечі, що мало не дуже гарний вигляд.
Лілі зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж, вуха прикрасила великими різнокольоровими сережками, а руки – каблучками з камінням. Французький манікюр завершив її лук.
Гладстон отримала нагороду за роль у фільмі "Вбивці квіткової повні", якій дуже раділа.
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