У червоній сукні з торочкою: зірка фільму "Вбивці квіткової повні" отримала статуетку на премії

37-річна акторка обрала для свого виходу не дуже вдале вбрання.

Лілі Гладстон відвідала 30-ту щорічну церемонію вручення премії Гільдії кіноакторів, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці акторка з'явилася у червоній сукні з багатоярусною торочкою, галтером і невеликим декором у зоні декольте. Нижній ярус вбрання був чорним. Сукня акцентувала увагу на її широкі плечі, що мало не дуже гарний вигляд.

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Лілі зробила акуратну зачіску, ніжний макіяж, вуха прикрасила великими різнокольоровими сережками, а руки – каблучками з камінням. Французький манікюр завершив її лук.

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Гладстон отримала нагороду за роль у фільмі "Вбивці квіткової повні", якій дуже раділа.

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Читайте також: