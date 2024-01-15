У червоній сукні з трояндами і в діамантах: Марго Роббі в ефектному образі сяяла на премії

Марго Роббі відвідала церемонію вручення нагород Critics Choice Awards 2024 у Санта-Моніці.

Для виходу на червону доріжку акторка обрала елегантну червону сукню з драпуванням від Balmain, яку для неї виготовили на замовлення. Вбрання мало шлейф, оголені плечі і було прикрашене червоними трояндами.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила діамантовими сережками від Lorraine Schwartz, елегантною зачіскою і ніжним макіяжем.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами Марго позувала також зі своїм чоловіком, продюсером Томом Акерлі.

Марго Роббі і Том Акерлі / Фото: Associated Press

На сцену Роббі вийшла із режисеркою фільму "Барбі" Гретою Гервіг. Вони отримали нагороду за найкращу комедію. Всього стрічка "Барбі" отримала 6 нагород.

Грета Гервіг і Марго Роббі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Марго Роббі повторила давній образ Клаудії Шиффер. На премію AFI Awards у Беверлі-Гіллз вона з'явилася у вінтажному вбранні з колекції Ready To Wear весна-літо1995 бренду Chanel.

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