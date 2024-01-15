У червоній сукні з трояндами і в діамантах: Марго Роббі в ефектному образі сяяла на премії

Червоні доріжки різних церемоній продовжують нас тішити ефектними образами зіркових красунь.
Марго Роббі відвідала церемонію вручення нагород Critics Choice Awards 2024 у Санта-Моніці.
Для виходу на червону доріжку акторка обрала елегантну червону сукню з драпуванням від Balmain, яку для неї виготовили на замовлення. Вбрання мало шлейф, оголені плечі і було прикрашене червоними трояндами.
Аутфіт вона доповнила діамантовими сережками від Lorraine Schwartz, елегантною зачіскою і ніжним макіяжем.
Перед фотокамерами Марго позувала також зі своїм чоловіком, продюсером Томом Акерлі.
На сцену Роббі вийшла із режисеркою фільму "Барбі" Гретою Гервіг. Вони отримали нагороду за найкращу комедію. Всього стрічка "Барбі" отримала 6 нагород.
Нагадаємо, Марго Роббі повторила давній образ Клаудії Шиффер. На премію AFI Awards у Беверлі-Гіллз вона з'явилася у вінтажному вбранні з колекції Ready To Wear весна-літо1995 бренду Chanel.
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