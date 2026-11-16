Леа Сейду / © Associated Press

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Леа Сейду відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards у Лос-Анджелесі, де продемонструвала ефектний аутфіт.

Красуня постала у червоній сукні, яку Louis Vuitton створив спеціально для неї. У ній зірка продемонструвала свою струнку фігуру.

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Леа Сейду / © Associated Press

Вбрання мало широку атласну смугу, яка обрамляла відкриті плечі, і приталену спідницю, що плавно розширювалася донизу. Ззаду на сукні був великий атласний бант, яких переходив у довгий шлейф.

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Леа Сейду / © Associated Press

У вухах у неї були невеликі сережки. Сейду зробила хвилясте укладання каре і макіяж з акцентом на червоній помаді.

Леа Сейду / © Associated Press

Нагадаємо, Леа Сейду у костюмі з жилетом прийшла на розважальне шоу.

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