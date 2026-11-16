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- Шоу-бізнес
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У червоній сукні з величезним бантом ззаду: Леа Сейду в ефектному образі Louis Vuitton сяяла на церемонії
Французька акторка в образі lady in red привернула увагу на світському заході.
Леа Сейду відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards у Лос-Анджелесі, де продемонструвала ефектний аутфіт.
Красуня постала у червоній сукні, яку Louis Vuitton створив спеціально для неї. У ній зірка продемонструвала свою струнку фігуру.
Вбрання мало широку атласну смугу, яка обрамляла відкриті плечі, і приталену спідницю, що плавно розширювалася донизу. Ззаду на сукні був великий атласний бант, яких переходив у довгий шлейф.
У вухах у неї були невеликі сережки. Сейду зробила хвилясте укладання каре і макіяж з акцентом на червоній помаді.
Нагадаємо, Леа Сейду у костюмі з жилетом прийшла на розважальне шоу.