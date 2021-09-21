У червоній сукні з відвертим декольте: Сара Полсон у розкішному образі з'явилася на церемонії

46-річна акторка засліпила всіх своєю ефектною появою на червоній доріжці "Еммі-2021".
73-тя церемонія вручення премії "Еммі-2021" прогриміла два дні тому, а розкішний образ Сари Полсон обговорюють досі.
Акторка для червоної доріжки обрала вечірню червону сукню від Carolina Herrera з короткими об'ємними рукавами і пишною спідницею.
Головний акцент в її аутфіті був на відвертому декольте з драпуванням. Полсон відмовилася від прикраси на шию, щоб не відволікати уваги від бюста.
Образ Сара доповнила червоною помадою, акуратним укладанням і сережками-кільцями Mateo, виготовленими з екологічно чистих природних алмазів з Ботсвани.
Нагадаємо, а Кетрін Зета-Джонс з'явилася у сукні-бюстьє Cristina Ottaviano кольору стиглої вишні з невеликим шлейфом і високим розрізом, який дозволив їй продемонструвати свої стрункі ноги. Декольте зірки мало дуже спокусливий вигляд.
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