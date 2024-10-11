У червоній сукні з відвертим декольте: схудла Торі Спеллінг з'явилася на церемонії

Торі Спеллінг відвідала 10-у щорічну церемонію вручення нагород The ​​Stars, яка відбулася у The Beverly Hilton у Каліфорнії. Зірка ще більше схудла і мала трішки втомлений вигляд.

На червоній доріжці вона постала в екстравагантній червоній сукні міді з пишною спідницею від бренду VISHRUTI. Вбрання було без бретельок і мало відверте декольте.

Торі Спеллінг / Фото: Getty Images

Аутфіт Спеллінг доповнила срібними босоніжками на шпильках. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями, довгий гострий манікюр темно-бордового відтінку, шию прикрасила золотим ланцюжком із підвіскою, а руки – золотими браслетами і каблучками.

На своїй сторінці в Instagram акторка опублікуувала відео з події, на якій вона виступила.

Нагадаємо, раніше Торі Спеллінг потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі, коли йшла на репетицію шоу "Танці з зірками", у якому вона бере участь. На ній було два кроптопи – один чорний, інший – бордовий, і довга вільна спідниці.

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