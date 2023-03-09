У червоній сукні з вирізами на животі: "Русалонька" Голлі Бейлі позувала в оригінальному вбранні

Подібна однотонна сукня вже раніше з'являлася на червоній доріжці, але була трохи інакшою.

22-річна акторка та співачка Голлі Бейлі, яка незабаром з'явиться в римейку казки Disney "Русалонька", відвідала захід Vanity Fair та TikTok Celebrate Vanities: A Night For Young Hollywood In Los Angeles.

Перед камерами молода зірка з'явилася у червоній сукні Mônot з довгими рукавами та ефектними вирізами на животі, яку доповнила лаконічним макіяжем, зачіскою та червоним манікюром.

Однак образ вийшов не дуже вдалим, оскільки тканина на грудях дівчини була вузькою і трохи було видно світлу смужку від купальника. Також довгими були і рукави сукні, через що морщилися.

Голлі Бейлі / Фото: Getty Images

У подібній сукні, але чорного кольору, минулого року позувала на червоній доріжці акторка та співачка Талія Сторм. Дівчина відвідала тоді прем'єру приквела "Гри престолів" – серіалу "Дім Дракона".

Талія Сторм / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що бренд Mônot був заснований дизайнером ліванського походження Елі Мізрахі. Вбрання бренду запам'ятовуються завдяки зухвалим графічним вирізам та елегантним фасонам. У сукнях від Mônot неодноразово з'являлися Ельза Госк, Жізель Бундген та Тіна Кунакі.

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