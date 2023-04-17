У червоній сукні з вирізами: Рейчел Макадамс відвідала прем'єру фільму у сукні від Вікторії Бекхем

Зірка фільму "Щоденник пам'яті" Рейчел Макадамс відвідала прем'єру фільму "Ти тут, Бог? Це я, Маргарет", яка відбулася у театрі Westwood Regency Village у Лос-Анджелесі.

Для заходу знаменитість обрала яскраво-червону сукню від британського бренду Victoria Beckham, представлену у круїзній колекції 2023 року.

У вбрання була асиметріяна спідниця, довгі рукави з манжетами-рюшами та висока горловина. Особливістю цієї сукні стаді вирізи та складки. лук зірка доповнила червоними босоніжками та парою сережок.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

Також Рейчел зробила високу зачіску з хвилями та легкий макіяж із ніжно-рожевою помадою.

Рейчел Макадамс / Фото: Associated Press

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