У червоній сукні з вирізами та бантами: зірка "Корони" Клер Фой відвідала Нью-Йоркський кінофестиваль

Вона віддала перевагу однотонній сукні з лаконічним декором. Лук вийшов по-англійськи стриманим.

38-річна британська акторка Клер Фой, яку багато шанувальників серіалу "Корона" полюбили через роль молодої королеви Єлизавети II, відвідала кінофестиваль у Нью-Йорку. Знаменитість обрала для події досить милу сукню червоного кольору.

Вбрання було довжини міді, мало тонкі бретельки та вирізи з боків, які прикрашали невеликі банти.

Доповнили цей лаконічний образ червона помада, класичні чорні стрілки та темний манікюр. Волосся акторки було витягнуте праскою, а також вона взула червоні босоніжки.

Клер Фой / Фото: Associated Press

Кінофестиваль акторка відвідала, оскільки там презентували фільм "Говорять жінки", де вона зіграла разом із Френсіс Макдорманд та Руні Марою.

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