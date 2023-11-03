У червоній сукні з вирізом на грудях: Софія Вергара на світському заході

На заході акторка з'явилася одна, а ось у машині на виставку її сфотографували з хірургом-ортопедом Джастіном Саліманом.

51-річна Вергара мала чудовий вигляд в червоній сукні міді з пікантним вирізом на грудях від Victoria Beckham, що підкреслює її форми, босоніжках на платформі і підборах відтінку металік, а в руках тримала блакитну сумку від Chanel на ремінці-ланцюжку.

Софія розпустила своє довге блискуче волосся, зробила гарний макіяж, підкресливши очі і трохи губи, зробила світлий манікюр.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Чутки про новий роман Вергари з'явилися на початку жовтня, коли зірку сфотографували на побаченні у Беверлі-Гіллз. Раніше акторка заявила, що розлучилася з чоловіком Джо Манганьєлло, з яким була разом сім років.

Зазначимо, виставку також відвідала Сальма Гаєк зі своїм чоловіком Франсуа-Анрі Піно.

Сальма Гаєк та Франсуа-Анрі Піно / Фото: Getty Images

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