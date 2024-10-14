У червоній сукні з високим розрізом: красива Арабелла Чі завітала на прем'єру фільму жахів "Усміхайся 2"

Модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – відвідала спеціальний показ психологічного фільму жахів "Усміхайся 2", який відбувся у Лондоні. Це продовження фільму "Усміхайся" від режисера Паркера Фінна.

На івенті модель продемонструвала ефектний образ. На ній була червона сукня максі з галтером та американською проймою. Вбрання мало оголену спину і високий розріз спереду, який дозволив моделі продемонструвати стрункі ноги.

Арабелла Чі / Фото: Getty Images

Аутфіт Чі доповнила блискучими босоніжками і невеликою золотистою сумочкою.

Арабелла зробила укладання з локонами, вечірній макіяж і білі манікюр та педикюр. На шиї у неї були золоті ланцюжки з підвісками з камінням, а на руках – золоті браслети, годинник і каблучки.

Про фільм:

Популярна і талановита Скай Райлі (Наомі Скотт) має вирушити у всесвітній гастрольний тур. Вона шокована тим, що на її очах відбулося жахливе самогубство. Відтоді довкола Скай розпочинають відбуватися дивні і моторошні події. Попдіву це дуже бентежить. Виходу із ситуації і порятунку вона не бачить. Те, чого вона боїться, починає її переслідувати. Райлі відчуває, як втрачає контроль над своїм життям. Їй терміново потрібно прийти до тями, інакше її концерти можуть бути зірвані.

В український прокат горор "Усміхайся 2" вийде 17 жовтня.

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