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У червоній сукні з високим розрізом: фаворитка Холостяка-12" в ефектному образі з'явилася на церемонії троянд

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У червоній сукні з високим розрізом: фаворитка Холостяка-12" в ефектному образі з'явилася на церемонії троянд

Катерина Лозовицька/Instagram

Катерина Лозовицька підкреслила струнку фігуру гарним вбранням.

Відбувся другий випуск 12-го сезону довгоочікуваного реаліті шоу "Холостяк".

Одна із фавориток проєкту – 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram знімки свого ефектного образі із церемонії троянд.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Там дівчина постала у червоній блискучій сукні по фігурі на бретельках і з драпуванням. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Сукню Катя скомбінувала з бежевими лакованими туфлями на шпильках.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Свій аутфіт дівчина доповнила високим пучком, вечірнім макіяжем із чорними стрілками і елегантними золотистими сережками. Катерина мала розкішний вигляд.

Катерина Лозовицька/Instagram / ©
Катерина Лозовицька/Instagram

Нагадаємо, на учасницю 11-го сезону шоу "Холостяк" - колишню порноакторку Адель Асанті напали в центрі Львова через те, що вона розмовляла російською мовою. Невідомий чоловік обізвав її і вдарив ногою по сідничних імплантах.

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Дата публікації
Перегляди
468
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