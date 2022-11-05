У червоній сукні з високим розрізом: фаворитка Холостяка-12" в ефектному образі з'явилася на церемонії троянд

Катерина Лозовицька підкреслила струнку фігуру гарним вбранням.
Відбувся другий випуск 12-го сезону довгоочікуваного реаліті шоу "Холостяк".
Одна із фавориток проєкту – 24-річна фотомодель Катерина Лозовицька – опублікувала в Instagram знімки свого ефектного образі із церемонії троянд.
Там дівчина постала у червоній блискучій сукні по фігурі на бретельках і з драпуванням. Вбрання мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.
Сукню Катя скомбінувала з бежевими лакованими туфлями на шпильках.
Свій аутфіт дівчина доповнила високим пучком, вечірнім макіяжем із чорними стрілками і елегантними золотистими сережками. Катерина мала розкішний вигляд.
Нагадаємо, на учасницю 11-го сезону шоу "Холостяк" - колишню порноакторку Адель Асанті напали в центрі Львова через те, що вона розмовляла російською мовою. Невідомий чоловік обізвав її і вдарив ногою по сідничних імплантах.
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