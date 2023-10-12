У червоній сукні з вузлом на талії: колишня зірка Victoria's Secret Карлі Клос вийшла у світ

Сукня була яскравою і досить незвичайною, тому вона вирішила не обтяжувати образ аксесуарами.

Модель і колишня зірка бренду білизни Victoria's Secret Карлі Клос з'явилася на світському заході в Нью-Йорку. Вона відвідала вечерю The Originals Dinner журналу W Magazine.

Своїм візитом на вечірку Кайлі трохи здивувала, оскільки після народження другої дитини досить рідко виходить у світ. Але вона вже повернула собі дородову форму і мала розкішний вигляд.

На Клос була довга червона сукня з рукавами і високою горловиною. Спереду у вбрання було драпування і пояс, який вона зав'язала на вузол. Аутфіт модель доповнила легким макіяжем із рожевими рум'янами та чорними чоботями.

Карлі Клосс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також нещодавно зірку Victoria's Secret помітили у чорному комбінезоні під час прогулянки Нью-Йорком. Тоді вона поєднала вбрання з невеликою сумкою та ляпанцями.

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