ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні з вирізом на спині: донька Майкла Джексона у яскравому аутфіті відвідала фешншоу

27-річна акторка, співачка і модель Періс Джексон мала гарний і стрункий вигляд на Паризькому тижні моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Періс Джексон

Періс Джексон / © Getty Images

Періс Джексон відвідала показ бренду Stella McCartney, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Для своєї появи на фешншоу вона обрала яскравий образ. На зірці була ефектна червона сукня максі з довгими рукавами і вирізом на спині, який також оголював її бока.

Періс Джексон / © Getty Images

Періс Джексон / © Getty Images

Аутфіт Періс доповнила чорними ботильйонами на екстремально високих платформах і підборах, а також бежево-коричневою шкіряною сумочкою. Волосся Джексон зібрала, випустивши спереду пасма, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила довгими золотими сережками, а на руках були золоті каблучки.

Нагадаємо, Періс Джексон у чорній шкіряній сукні з глибоким декольте й оперних рукавичках відвідала Венеційський кінофестиваль.

Дата публікації
Кількість переглядів
213
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie