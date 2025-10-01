- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 213
- Час на прочитання
- 1 хв
У червоній сукні з вирізом на спині: донька Майкла Джексона у яскравому аутфіті відвідала фешншоу
27-річна акторка, співачка і модель Періс Джексон мала гарний і стрункий вигляд на Паризькому тижні моди.
Періс Джексон відвідала показ бренду Stella McCartney, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Для своєї появи на фешншоу вона обрала яскравий образ. На зірці була ефектна червона сукня максі з довгими рукавами і вирізом на спині, який також оголював її бока.
Аутфіт Періс доповнила чорними ботильйонами на екстремально високих платформах і підборах, а також бежево-коричневою шкіряною сумочкою. Волосся Джексон зібрала, випустивши спереду пасма, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила довгими золотими сережками, а на руках були золоті каблучки.
Нагадаємо, Періс Джексон у чорній шкіряній сукні з глибоким декольте й оперних рукавичках відвідала Венеційський кінофестиваль.