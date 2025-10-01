У червоній сукні з вирізом на спині: донька Майкла Джексона у яскравому аутфіті відвідала фешншоу

Періс Джексон / © Getty Images

Реклама

Періс Джексон відвідала показ бренду Stella McCartney, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Для своєї появи на фешншоу вона обрала яскравий образ. На зірці була ефектна червона сукня максі з довгими рукавами і вирізом на спині, який також оголював її бока.

Періс Джексон / © Getty Images

Аутфіт Періс доповнила чорними ботильйонами на екстремально високих платформах і підборах, а також бежево-коричневою шкіряною сумочкою. Волосся Джексон зібрала, випустивши спереду пасма, зробила ніжний макіяж, вуха прикрасила довгими золотими сережками, а на руках були золоті каблучки.

Реклама

Нагадаємо, Періс Джексон у чорній шкіряній сукні з глибоким декольте й оперних рукавичках відвідала Венеційський кінофестиваль.