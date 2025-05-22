У червоній сукні з високим розрізом: Ізабель Гулар похизувалася стрункими ногами на благодійному балі

Ізабель Гулар / © Associated Press

Реклама

Ізабель Гулар відвідала благодійний бал amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно відбувся у межах Каннського кінофестивалю у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. Його метою є допомога організаціям, які борються зі СНІДом.

Ізабель Гулар / © Associated Press

Модель з’явилася перед фотокамерами у розкішному образі. На ній була червона сукня максі без бретельок, з напіввідкритою спиною, драпуванням і невеликим шлейфом із кутюрної колекції весна-літо 2025 бренду Zuhair Murad. Головний акцент у її луку був на високому розрізі, який дозволив Гулар продемонструвати свої стрункі ноги.

Ізабель Гулар / © Associated Press

Щоб фотографи зробили гарні світлини, Ізабель підкидала свою спідницю догори і крутилася.

Реклама

Ізабель Гулар / © Associated Press

Аутфіт модель доповнила босоніжками кольору металік на високих шпильках і з ремінцями. Вона зробила гарну зачіску, ніжний макіяж, нюдовий манікюр і завершила образ лаконічними сережками-цвяшками і годинником.

Ізабель Гулар / © Associated Press

Нагадаємо, Ізабель Гулар на Каннському кінофестивалі сяяла у вечірній сукні від Armani Privé з колекції весна-літо 2018 і прикрасах від Chopard.