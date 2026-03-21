ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
2 хв

У червоній сукні з високим розрізом: українська співачка презентувала пісню про ретроградний Меркурій

Знімання кліпу на композицію відбулися у складних умовах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
ZAYVA

Українська співачка ZAYVA презентувала нову пісню «Ретроград» і кліп на неї.

Композиція має іронічний настрій і глибокий сенс водночас. Вона про ті моменти життя, коли здається, що все йде не по плану, наче всі невдачі — через ретроградний Меркурій. Але часто завдяки цим «збоям» стаються важливі зміни і з’являються нові рішення.

У кліпі артистка продемонструвала ефектний образ у червоній сукні з блискітками, відкритими плечима і високим розрізом. Але, щоб бути у кадрі красивою, співачці довелося померзнути.

ZAYVA зізналася, що знімання кліпу були складними. Відео знімали у величезному приміщенні театру під час сильних морозів і відключення світла.

Артистка у вечірньому вбранні співала і танцювала на сцені театру, але це зовсім її не зігрівало. Холод швидко давав про себе знати — вже за кілька хвилин руки співачки ставали яскраво-червоними від морозу, а з рота йшов пар.

«Ми намагалася використати різні способи, щоб під час співу не було видно пари з рота, але ні обігрівачі, ні інші технічні рішення не могли повністю вирішити цю проблему. Тож ZAYVA довелося не лише танцювати і співати у холоді, а й постійно контролювати дихання», — поділилася продюсерка проєкту Катерина Петренко.

«Це було справжнє випробування. Через холод співати було дуже складно, адже кожен подих одразу ставав видимим у кадрі», — додала ZAYVA.

І хоч знімання тривали у таких складних умовах, саме ці кадри, за словами команди, стали найемоційнішими у всьому відео.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie