У червоній сукні з високим розрізом: українська співачка презентувала пісню про ретроградний Меркурій
Знімання кліпу на композицію відбулися у складних умовах.
Українська співачка ZAYVA презентувала нову пісню «Ретроград» і кліп на неї.
Композиція має іронічний настрій і глибокий сенс водночас. Вона про ті моменти життя, коли здається, що все йде не по плану, наче всі невдачі — через ретроградний Меркурій. Але часто завдяки цим «збоям» стаються важливі зміни і з’являються нові рішення.
У кліпі артистка продемонструвала ефектний образ у червоній сукні з блискітками, відкритими плечима і високим розрізом. Але, щоб бути у кадрі красивою, співачці довелося померзнути.
ZAYVA зізналася, що знімання кліпу були складними. Відео знімали у величезному приміщенні театру під час сильних морозів і відключення світла.
Артистка у вечірньому вбранні співала і танцювала на сцені театру, але це зовсім її не зігрівало. Холод швидко давав про себе знати — вже за кілька хвилин руки співачки ставали яскраво-червоними від морозу, а з рота йшов пар.
«Ми намагалася використати різні способи, щоб під час співу не було видно пари з рота, але ні обігрівачі, ні інші технічні рішення не могли повністю вирішити цю проблему. Тож ZAYVA довелося не лише танцювати і співати у холоді, а й постійно контролювати дихання», — поділилася продюсерка проєкту Катерина Петренко.
«Це було справжнє випробування. Через холод співати було дуже складно, адже кожен подих одразу ставав видимим у кадрі», — додала ZAYVA.
І хоч знімання тривали у таких складних умовах, саме ці кадри, за словами команди, стали найемоційнішими у всьому відео.