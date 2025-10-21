ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні з високим розрізом: вагітна модель Фріда Аасен продемонструвала ефектний образ

Норвежка вийшла в світ із чоловіком-мільйонером.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен зараз перебуває на 7-му місяці вагітності, проте веде активне світське життя. Так, у своєму Instagram вона поділилася серією фото з Pink Ball («Рожевий бал»), благодійного заходу, присвяченого мистецтву, моді, культурі та розвитку місцевої громади, який відбувся у Британському музеї в Лондоні.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Для свого світського виходу модель обрала червону атласну сукню від Victoria Beckham з високим розрізом та оголеною спиною. Свій ефектний образ Фріда доповнила прикрасами від Tiffany, ніжним макіяжем і манікюром у рожевих відтінках.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

На балі модель супроводжував її чоловік — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара.

Фріда Аасен з чоловіком Томмі Чіабарою / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен з чоловіком Томмі Чіабарою / © Instagram Фріди Аасен

Нагадаємо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезьких моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як модельний агент помітив її під час шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянцевих журналів. 2017-го та 2018 року Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret.

Раніше Фріда Аасен блищала на гала-вечорі в Сен-Тропе на Лазурному узбережжі.

Красиві образи Фріди Аасен (7 фото)

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен_1 / © Instagram Фріди Аасен

© Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie