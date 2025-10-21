- Дата публікації
У червоній сукні з високим розрізом: вагітна модель Фріда Аасен продемонструвала ефектний образ
Норвежка вийшла в світ із чоловіком-мільйонером.
30-річна норвезька модель Фріда Аасен зараз перебуває на 7-му місяці вагітності, проте веде активне світське життя. Так, у своєму Instagram вона поділилася серією фото з Pink Ball («Рожевий бал»), благодійного заходу, присвяченого мистецтву, моді, культурі та розвитку місцевої громади, який відбувся у Британському музеї в Лондоні.
Для свого світського виходу модель обрала червону атласну сукню від Victoria Beckham з високим розрізом та оголеною спиною. Свій ефектний образ Фріда доповнила прикрасами від Tiffany, ніжним макіяжем і манікюром у рожевих відтінках.
На балі модель супроводжував її чоловік — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара.
Нагадаємо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезьких моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як модельний агент помітив її під час шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянцевих журналів. 2017-го та 2018 року Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret.
