У червоній сукні з високим розрізом: вагітна модель Фріда Аасен продемонструвала ефектний образ

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен зараз перебуває на 7-му місяці вагітності, проте веде активне світське життя. Так, у своєму Instagram вона поділилася серією фото з Pink Ball («Рожевий бал»), благодійного заходу, присвяченого мистецтву, моді, культурі та розвитку місцевої громади, який відбувся у Британському музеї в Лондоні.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Для свого світського виходу модель обрала червону атласну сукню від Victoria Beckham з високим розрізом та оголеною спиною. Свій ефектний образ Фріда доповнила прикрасами від Tiffany, ніжним макіяжем і манікюром у рожевих відтінках.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

На балі модель супроводжував її чоловік — мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара.

Фріда Аасен з чоловіком Томмі Чіабарою / © Instagram Фріди Аасен

Нагадаємо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезьких моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як модельний агент помітив її під час шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянцевих журналів. 2017-го та 2018 року Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret.

Раніше Фріда Аасен блищала на гала-вечорі в Сен-Тропе на Лазурному узбережжі.