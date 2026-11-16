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У червоній сукні зі шкіряним бюстгальтером, відкритою спиною і розрізом до стегна: Шарліз Терон на Governors Awards
51-річна акторка обрала вбрання Tom Ford, у якому продемонструвала струнку фігуру.
Шарліз Терон відвідала церемонію вручення премії Governors Awards у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.
Перед фотографами акторка позувала у червоній сукні до підлоги з колекції прет-а-порте Tom Ford сезону весна-літо 2027.
Вбрання мало широкі смуги тканини, які спадали з плечей і перехрещувалися на талії, і шкіряний бюстгальтер на тонких бретельках.
Спина Терон була майже повністю відкритою: її перетинала лише червона шкіряна перемичка. Талію підкреслював гладкий шкіряний пояс в тон, а високий бічний розріз на спідниці відкривав ногу до стегна.
Аутфіт Шерон доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями з тонкими перехресними ремінцями. У вухах у неї були довгі сережки з діамантами, а на руках — каблучками з діамантами. Волосся зірка зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж з червоною помадою і манікюр кольору гнилої вишні.
Нагадаємо, Шарліз Терон у смарагдовій сукні з торочки від Givenchy з’явилася на галавечорі.