У червоній сукні зі шкіряним бюстгальтером, відкритою спиною і розрізом до стегна: Шарліз Терон на Governors Awards

Шарліз Терон / © Associated Press

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Шарліз Терон відвідала церемонію вручення премії Governors Awards у театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

Перед фотографами акторка позувала у червоній сукні до підлоги з колекції прет-а-порте Tom Ford сезону весна-літо 2027.

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Шарліз Терон / © Associated Press

Вбрання мало широкі смуги тканини, які спадали з плечей і перехрещувалися на талії, і шкіряний бюстгальтер на тонких бретельках.

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Шарліз Терон / © Associated Press

Спина Терон була майже повністю відкритою: її перетинала лише червона шкіряна перемичка. Талію підкреслював гладкий шкіряний пояс в тон, а високий бічний розріз на спідниці відкривав ногу до стегна.

Шарліз Терон / © Associated Press

Аутфіт Шерон доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями з тонкими перехресними ремінцями. У вухах у неї були довгі сережки з діамантами, а на руках — каблучками з діамантами. Волосся зірка зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж з червоною помадою і манікюр кольору гнилої вишні.

Шарліз Терон / © Associated Press

Нагадаємо, Шарліз Терон у смарагдовій сукні з торочки від Givenchy з’явилася на галавечорі.

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