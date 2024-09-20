У червоній сукні зі складками: красива Скарлетт Йоганссон на прем'єрі фільму

Акторка підкреслила фігуру розкішною сукнею. Цей образ їй дуже личив.

Голлівудська зірка Скарлетт Йоганссон вийшла на червону доріжку з нагоди прем'єри фільму "Трансформери: Початок". Захід відбувся у Лондоні у кінотеатрі Cineworld Leicester Square.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

Для своєї появи перед фотокамерами Йоганссон обрала розкішну довгу червону сукню з безліччю складок. Це вбрання було від бренду Saint Laurent. Дрібні складки також повторювалися на спині сукні і це мало дуже ефектний вигляд.

У вбрання були опущені плечі та довгі сітчасті рукави. Образ вона доповнила макіяжем із червоною помадою на губах, чорними босоніжками, лаконічним укладанням та набором прикрас із камінням.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

В оригінальній англомовній версії цього анімаційного фільму Скарлетт Йогансон озвучила одного з персонажів — автобота Еліту. В Україні допрем'єрний показ анімаційного екшну "Трансформери: Початок", що відбувся 18 вересня у кінотеатрі "Планета Кіно". В українських кінотеатрах глядачі не почують голосу Скарлетт, однак для них героїв озвучили: Тарас Цимбалюк, Олена Світлицька та Фіма Костянтиновський.

У широкий прокат фільм вийшов 19 вересня. Нова частина історії розповість про походження Кібертрона – батьківщину автоботів та десептиконів. Анімаційна картина продемонструє справжнє походження вічного протистояння між Оптімусом Праймом та Мегатроном.

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