У червоній сукні зі спокусливим декольте: Дженна Д'юенн в ефектному образі вийшла у світ

Дженна Д'юенн потрапила до об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі. Зіркова красуня прийшла на захід в ефектному образі.

На ній була червона сукня по фігурі довжини максі з невеликим шлейфом. Вбрання також мало оголені плечі, рукава з драпуванням і відверте декольте, яке чудово підкреслило її спокусливий бюст.

Дженна Д'юенн / Фото: Getty Images

Аутфіт Дженна доповнила прозорими слінгбеками, успинами стразами, на шпильках. У неї було гарне укладання з м'якими локонами, макіяж із пишними віями, персиковими рум'янами і червоною помадою та французький манікюр. Вуха Д'юенн прикрасила довгими діамантовими сережками, а руки – каблучками.

Нагадаємо, Дженна Д'юенн відвідала церемонію вручення нагород InStyle Imagemaker Awards у стильному образі total black з

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