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У червоній сукні зі спокусливим декольте: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала на вечірці сексуальний образ

У червоній сукні зі спокусливим декольте: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала на вечірці сексуальний образ

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У червоній сукні зі спокусливим декольте: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала на вечірці сексуальний образ

Анастасія в образі lady in red прийшла знайомитися з холостяком.

Продовжуємо розглядати образи учасниць із першого випуску 12-го сезону романтичного реаліті шоу "Холостяк". Дівчата знайомилися з головним героєм проєкту – 32-річним бізнесменом Алексом Топольським.

Однією із найефектніших була 28-річна нутриціологиня Анастасія. Дівчина з'явилася перед холостяком у сексуальному образі lady in red.

На ній була елегантна червона сукня по фігурі зі спокусливим декольте, оголеними плечами і високим розрізом. Вбрання чудово підкреслило її звабливу фігуру.

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Сукню Настя скомбінувала з лакованими туфлями на шпильках. Волосся вона уклала у гарну зачіску з локонами, зробила макіяж із чорними стрілками та прикрасила вуха довгими срібними сережками.  

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Нагадаємо, а фотомодель Катерина прийшла знайомитися з холостяком у відвертій чорній оксамитовій сукні максі. Вбрання мало спокусливе декольте і прозорі мереживні вставки аж до стегон. Під сукнею була відсутня білизна.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
555
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