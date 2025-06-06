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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні зі спокусливим декольте: Сідні Свіні у кокетливому луку сходила на вечірку

27-річна акторка продовжує підтверджувати статус однієї з наймодніших акторок нового покоління.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні після прем’єри фільму «Echo Valley» у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку відвідала вечірку, яка відбулася у ресторані Lincoln Ristorante.

Для паті акторка обрала кокетливий аутфіт кольору пристрасті. Вона одягла ефектну червону сукню у стилі Старого Голлівуду у поєднані із сучасними тенденціями. Вбрання мало корсетний силует, драпування, асиметричний низ та оголені плечі. Головним акцентом у її образі lady in red було пишне спокусливе декольте, яке приковувало погляди публіки.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Лук Свіні доповнила червоними замшевими туфлям-човниками на шпильках. Вона зробила ніжний макіяж із помадою кольору курної троянди, укладання з м’якими локонами і молочний манікюр. Із прикрас білявка використала лише лаконічні сережки, бо решта точно були б тут зайвими. Сідні мала просто приголомшливий вигляд.

Нагадаємо, Сідні Свіні продемонструвала стильний образ у білосніжному ансамблі, мінішорти якого підкреслили її стрункі ноги.

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Дата публікації
Кількість переглядів
162
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