- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
У червоній сукні зі спокусливим декольте: Сідні Свіні у кокетливому луку сходила на вечірку
27-річна акторка продовжує підтверджувати статус однієї з наймодніших акторок нового покоління.
Сідні Свіні після прем’єри фільму «Echo Valley» у кінотеатрі AMC Lincoln Square у Нью-Йорку відвідала вечірку, яка відбулася у ресторані Lincoln Ristorante.
Для паті акторка обрала кокетливий аутфіт кольору пристрасті. Вона одягла ефектну червону сукню у стилі Старого Голлівуду у поєднані із сучасними тенденціями. Вбрання мало корсетний силует, драпування, асиметричний низ та оголені плечі. Головним акцентом у її образі lady in red було пишне спокусливе декольте, яке приковувало погляди публіки.
Лук Свіні доповнила червоними замшевими туфлям-човниками на шпильках. Вона зробила ніжний макіяж із помадою кольору курної троянди, укладання з м’якими локонами і молочний манікюр. Із прикрас білявка використала лише лаконічні сережки, бо решта точно були б тут зайвими. Сідні мала просто приголомшливий вигляд.
Нагадаємо, Сідні Свіні продемонструвала стильний образ у білосніжному ансамблі, мінішорти якого підкреслили її стрункі ноги.