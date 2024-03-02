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У червоній сукні зі стразами: 61-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" закрила показ Vetements

У червоній сукні зі стразами: 61-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" закрила показ Vetements

Марсія Крос / Фото: Getty Images

Креативний директор бренду Гурам Гвасалія вирішив зробити показ дуже зірковим.

Американська акторка Марсія Крос, відома багатьом кіноманам за роллю Брі Ван де Камп у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", відвідала Тиждень моди в Парижі. 61-річна жінка взяла участь у показі бренду Vetements та стала його зіркою, оскільки закривала шоу.

На подіум Марсія вийшла в червоній сукні, повністю усипаній червоними стразами. Вбрання мало рукави-рукавички та неймовірно довгий шлейф, який акторці доводилося нести в руках.

Образ Крос доповнили червоні чоботи на підборах, макіяж та укладання.

Марсія Крос / © Getty Images
Марсія Крос / Фото: Getty Images

Також у цьому показі взяла участь Джорджина Родрігес – модель, інфлуенсерка та кохана футболіста Кріштіану Роналду. Вона з'явилася в особливій червоній сукні в стилі спортшик, яка була імітацією знаменитої червоної футболки її бойфренда Кріштіану Роналду з номером 7.

Джорджіна Родрігес / © Getty Images
Джорджіна Родрігес / Фото: Getty Images

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