У червоно-чорному вбранні з камінням: японська зірка серіалу "Сьогун", Анна Саваї, приголомшила красою

31-ша щорічна церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США, що присуджується за найкращі досягнення в галузі кіно та телебачення, відбулася 23 лютого у Shrine Auditorium у Лос-Анджелесі.

Тріумфатором заходу став серіал "Сьогун" та одну з головних нагород за "Найкращу жіночу роль у драматичному серіалі", забрала додому 32-річна японська акторка Анна Саваї. Однак не лише чудова гра акторки була відзначена на цьому заході, а й її гарний смак.

Анна Саваї / Фото: Associated Press

Анна викликала фурор і прикувала до себе погляди, коли з'явилася перед фотографами у Armani Prive. На ній була червоно-чорна сукня-бюстьє декорована спереду стразами та камінням. По бокам під пахвами у вбрання були прозорі вставки, які робили його незвичайнішим.

Анна Саваї / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила гарним вечірнім макіяжем, лаконічною зачіскою з прямим волоссям, а також прикрасами з камінням – гламурними браслетами та довгими сережками.

Анна Саваї / Фото: Associated Press

Проте червоний колір вона обирає не вперше. Раніше одним з найкрасивіших образів церемонії Emmy Awards стала довга сукня Анни з пишною спідницею від бренду Vera Wang.

Анна Саваї / Фото: Associated Press

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