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- Шоу-бізнес
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У червоному балахоні та дивному взутті з хутром: Розамунд Пайк дуже здивувала вибором вбрання
Вона любить креативні вбрання та взуття, тому знову обрала сукню, яка привернула увагу.
Британська акторка Розамунд Пайк , яка грала в таких фільмах як «Гордість та упередження» та «Загублена», відвідала захід у Лондоні. Зірка сяяла на спеціальному показі фільму «Свята дорога», в якому зіграла.
Для цього заходу 46-річна зірка одягла сукню від бренду Simone Rocha насиченого червоного кольору.
Це була сукня-балахон безформного силуету та зібрана у верхній частині. Її прикрашав срібний ланцюг та замок із ключами. Сукня повністю приховувала фігуру Розамунда.
Дивакуватості образу надавало взуття. Акторка носила із сукнею хутряні туфлі на ремінцях, які теж були від Simone Rocha. У поєднанні із сукнею вони здавали трохи безглуздими.
Проте подібну сукню-балахон обрала не лише вона. Нещодавно Simone Rocha також носила Лілі Гладстон. Однак її лук ще мав і складку на спідниці.