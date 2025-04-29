У червоному балахоні та дивному взутті з хутром: Розамунд Пайк дуже здивувала вибором вбрання

Розамунд Пайк / © Associated Press

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Британська акторка Розамунд Пайк , яка грала в таких фільмах як «Гордість та упередження» та «Загублена», відвідала захід у Лондоні. Зірка сяяла на спеціальному показі фільму «Свята дорога», в якому зіграла.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Для цього заходу 46-річна зірка одягла сукню від бренду Simone Rocha насиченого червоного кольору.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Це була сукня-балахон безформного силуету та зібрана у верхній частині. Її прикрашав срібний ланцюг та замок із ключами. Сукня повністю приховувала фігуру Розамунда.

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Розамунд Пайк / © Associated Press

Дивакуватості образу надавало взуття. Акторка носила із сукнею хутряні туфлі на ремінцях, які теж були від Simone Rocha. У поєднанні із сукнею вони здавали трохи безглуздими.

Розамунд Пайк / © Associated Press

Проте подібну сукню-балахон обрала не лише вона. Нещодавно Simone Rocha також носила Лілі Гладстон. Однак її лук ще мав і складку на спідниці.

Лілі Гладстон / © Associated Press

Лілі Гладстон / © Associated Press

Розамунд Пайк / © Associated Press Розамунд Пайк / © Getty Images Розамунд Пайк / © Getty Images Розамунд Пайк / © Getty Images Розамунд Пайк / © Getty Images Розамунд Пайк на кінофестивалі у Лондоні / © Getty Images © Associated Press