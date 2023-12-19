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У червоному береті, пальті з хутром і на шпильках: Катерина Бужинська прогулялася Прагою

У червоному береті, пальті з хутром і на шпильках: Катерина Бужинська прогулялася Прагою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
72
Час на прочитання
1 хв
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У червоному береті, пальті з хутром і на шпильках: Катерина Бужинська прогулялася Прагою

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Артистка продемонструвала стильний образ із яскравими акцентами.

Катерина Бужинська під час прогулянки Прагою влаштувала собі невеликий фотосет, знімками якого вона поділилася з підписниками в Instagram.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Артистка побувала на різдвяному ярмарку, сфотографувалася з конями і гарним букетом із хвої та ілексу.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина мала стильний вигляд. На ній було світле пальто з хутряним коміром, молочна довга сукня, червоні колготи і червоні лаковані туфлі на шпильках. Шарму її аутфіту додав червоний берет.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, Катерина Бужинська у блакитній сукні зі стразами і жовтих ботфортах постала на благодійному концерті в Мадриді.

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Дата публікації
Перегляди
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