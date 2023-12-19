У червоному береті, пальті з хутром і на шпильках: Катерина Бужинська прогулялася Прагою

Артистка продемонструвала стильний образ із яскравими акцентами.
Катерина Бужинська під час прогулянки Прагою влаштувала собі невеликий фотосет, знімками якого вона поділилася з підписниками в Instagram.
Артистка побувала на різдвяному ярмарку, сфотографувалася з конями і гарним букетом із хвої та ілексу.
Катерина мала стильний вигляд. На ній було світле пальто з хутряним коміром, молочна довга сукня, червоні колготи і червоні лаковані туфлі на шпильках. Шарму її аутфіту додав червоний берет.
Нагадаємо, Катерина Бужинська у блакитній сукні зі стразами і жовтих ботфортах постала на благодійному концерті в Мадриді.
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