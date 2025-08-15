ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
246
Час на прочитання
1 хв

У червоному бікіні: 53-річна американська акторка похизувалася ідеальною фігурою на пляжі

Брук Берк обожнює проводити час на узбережжі Тихого океану.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Брук Берк

Брук Берк / © Getty Images

Американську акторку, фотомодель і ведучу реалітішоу — Брук Берк — папараці зазнімкували на пляжі в Малібу. Зірка була у чудовому настрої і рада була зустрічі з фотографами.

Вона була одягнена у червоний купальник, який складався з ліфа і плавок на зав’язках і з білим квітковим принтом. Брук похизувалася стрункою фігурою і накачаним пресом.

Брук Берк / © Getty Images

Брук Берк / © Getty Images

Берк розпустила волосся, зробила макіяж із пишними віями і глянцевим блиском та молочний манікюр, прикрасила вуха великими сережками-кільцями, шию — золотим ланцюжком із підвіскою Van Cleef & Arpels, а руку — золотим браслетом.

Нагадаємо, Брук Берк потрапила під приціл папараці, коли робила селфі у довгій сукні на затин верблюжого відтінку з V-подібним вирізом.

