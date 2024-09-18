У червоному бікіні біля басейну: шведська модель поділилася знімками з Монако

Кенза Зуйтен у купальнику позувала на відпочинку у Монте-Карло.

Шведська модель Кенза Зуйтен опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку у Монако.

Кенза Зуйтен/Instagram

Дівчина купалася у басейні готелю серед лісу і вирішила влаштувати собі імпровізований фотосет.

Кенза Зуйтен/Instagram

Кенза Зуйтен/Instagram

Вона позувала у червоному бікіні з червоними зав'язками. Кенза похизувалася стрункою фігурою і пласким животом.

Кенза Зуйтен/Instagram

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