У червоному бікіні біля басейну: шведська модель поділилася знімками з Монако

Кенза Зуйтен у купальнику позувала на відпочинку у Монте-Карло.
Шведська модель Кенза Зуйтен опублікувала в Instagram знімки зі свого відпочинку у Монако.
Дівчина купалася у басейні готелю серед лісу і вирішила влаштувати собі імпровізований фотосет.
Вона позувала у червоному бікіні з червоними зав'язками. Кенза похизувалася стрункою фігурою і пласким животом.
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