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У червоному бікіні: Емілі Ратаковскі показала підписникам, як сама собі робить стрижку

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У червоному бікіні: Емілі Ратаковскі показала підписникам, як сама собі робить стрижку

Емілі Ратаковскі / Фото: Instagram Емілі Ратаковскі

Модель Емілі Ратаковскі після новин про розлучення із Себастьяном Беаром-МакКлардом почала частіше з'являтися в соцмережах.

Зірка завітала до TikTok, щоб поділитися новим відео зі своїми 1,5 мільйонами підписників.

31-річна супермодель, одягнена в червоний бікіні, знімала відео у ванній і показувала, як стригла волосся. Вона продемонструвала підписникам, як сама собі робить зачіску. А потім у ролику стало чутно голос її сина Сильвестра. Емілі не стала повністю переривати знімання, взяла сина на руки та продовжила.

"Добре, ця людина не хоче, щоб я записувала це відео без неї, але я не можу підстригтися одночасно, тому я не знаю, що ми робитимемо", - сказала вона в якийсь момент, маючи на увазі її та дитину.

Мабуть, потім Ратаковскі поклала сина спати і знову з'явилася в кадрі.

@emrata

I know you cant tell a difference at the end ‍♀️

♬ original sound — Emrata

"Добре, ми маємо бути швидкими", і додала, що планує "вирівняти" свої довгі каштанові локони. Потім вона пояснила: "Мені довелося зробити невелику дію за кадром", після того, як вона впевнено підстригла передні пасма волосся.

У ролику Ратаковскі сказала, що й раніше стригла волосся, але це не найкраща її робота. "Але знаєте, це лише початок. Я знаю, що наприкінці ви не помітите різниці", — сказала вона підписникам.

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