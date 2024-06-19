У червоному бікіні і квіткових штанях: американська зірка реаліті покаталася на коні

Емма Ернан вирішила активно провести свій вихідний.
Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – показала, як провела свій вихідний.
Красуня разом із подругою вирішили покататися на конях. Для такої розваги Емма одягла червоне бікіні і рожево-червоні широкі штани з квітковим принтом і накладними кишенями. Лук вона доповнила солом'яним капелюхом і коричневими ковбойськими чоботами.
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"Рятуй коня, катайся на ковбої", – з гумором підписала фото та відео Ернан.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан у сукні з пікантним декольте і розрізом продемонструвала ефектний лук.
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