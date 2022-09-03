У червоному бікіні і окулярах: сексуальна Сальма Гаєк станцювала на яхті

Акторка відсвяткувала свій день народження на відпочинку.

Вчора, 2 серпня, Сальмі Гаєк виповнилося 56 років. Відсвяткувала день народження акторка на яхті.

Зірка опублікувала в Instagram відео, на якому постала у червоному бікіні та окулярах. Вона танцювала і знімала друзів на телефон.

Сальма у чудовій формі – вона продемонструвала струнку фігуру і сексуальне декольте.

"Із 56-річчям мене", - підписала відео Гаєк.

Раніше акторка виклала світлину у чорному купальнику. Зверху вона накинула платок-туніку. І доповнила пляжний лук окулярами та капелюхом.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

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