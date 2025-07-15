У червоному бікіні і в обіймах Роналду: Джорджина Родрігес відпочила в джакузі на яхті

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду

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31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес поділилася в Instagram серією фото з відпочинку, на яке вона вирушила в компанії свого бойфренда (а за деякими чутками, вже й чоловіка) — відомого футболіста, 40-річного Кріштіану Роналду.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Пара позувала в обіймах в джакузі, розташованому прямо на борту розкішної яхти. Джорджина була одягнена в червоне бікіні, яке ефектно підкреслило її пишні форми.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Не могли Родрігес та Роналду пропустити тренування. Тож встигли зазирнути і до спортзалу, де разом позаймалися. Джорджина одягла блакитний топ та сірі шорти, а також була з кольє на шиї — з діамантами вона не розлучається навіть у залі.

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Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду виховують разом п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Раніше, нагадаємо, гарна Джорджина Родрігес блищала на червоній доріжці у чорній сукні. Вона з’явилася в Мадриді на червоній доріжці, щоб відсвяткувати десяту річницю іспанського Netflix.

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press Джорджина Родрігес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press