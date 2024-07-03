У червоному бікіні і з коктейлем: британська телезірка порелаксувала у джакузі

Глоя Феррі виклала фото у яскравому купальнику.
Британська телезірка Глоя Феррі показала фоловерам в Instagram, як провела свій вихідний.
Жінка релаксувала у джакузі на терасі з виглядом на море. Там вона вирішила зробити кілька знімків.
Позувала Феррі у червоному бікіні, ліф якого ідеально підкреслив її сексуальні груди.
Глоя продемонструвала свою струнку фігуру і плаский живіт. У неї було розпущене скуйовджене волосся з локонами, яке вона потім зав'язала леопардовою гумкою. Феррі зробила легкий макіяж із пишними нарощеними віями, прикрасила вуха великими сережками-кільцями, а пупок – діамантовим пірсингом.
А ще телезірка насолоджувалася смачним і охолоджувальним коктейлем.
"Передай мені коктейль, крихітко", – підписала вона знімок.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі продемонструвала образ у сукні з прозорим верхом і без бюстгальтера.
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