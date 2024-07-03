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У червоному бікіні і з коктейлем: британська телезірка порелаксувала у джакузі

У червоному бікіні і з коктейлем: британська телезірка порелаксувала у джакузі

У червоному бікіні і з коктейлем: британська телезірка порелаксувала у джакузі

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі виклала фото у яскравому купальнику.

Британська телезірка Глоя Феррі показала фоловерам в Instagram, як провела свій вихідний.

Жінка релаксувала у джакузі на терасі з виглядом на море. Там вона вирішила зробити кілька знімків.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Позувала Феррі у червоному бікіні, ліф якого ідеально підкреслив її сексуальні груди.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя продемонструвала свою струнку фігуру і плаский живіт. У неї було розпущене скуйовджене волосся з локонами, яке вона потім зав'язала леопардовою гумкою. Феррі зробила легкий макіяж із пишними нарощеними віями, прикрасила вуха великими сережками-кільцями, а пупок – діамантовим пірсингом.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

А ще телезірка насолоджувалася смачним і охолоджувальним коктейлем.

"Передай мені коктейль, крихітко", – підписала вона знімок. 

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі продемонструвала образ у сукні з прозорим верхом і без бюстгальтера.

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