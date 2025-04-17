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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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110
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1 хв

У червоному бікіні на Мальдівах: 59-річна Елізабет Герлі похизувалася пружними сідницями

Британська акторка насолоджується відпусткою в улюбленому райському куточку планети.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімок із відпочинку на Мальдівах. 

Акторка позувала на знімку боком до фотокамери у червоному бікіні із золотими ланцюжками з нової колекції свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach. 

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / © Instagram Елізабет Герлі

Зірка похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями.

Свій пляжний лук Ліз доповнила масивними сонцезахисними окулярами.

Нагадаємо, Елізабет Герлі на церемонію нагородження премії SPA Awards 2025 прийшла у срібній сукні, повністю розшитій паєтками.

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