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- Шоу-бізнес
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У червоному бікіні на Мальдівах: 59-річна Елізабет Герлі похизувалася пружними сідницями
Британська акторка насолоджується відпусткою в улюбленому райському куточку планети.
Елізабет Герлі опублікувала в Instagram знімок із відпочинку на Мальдівах.
Акторка позувала на знімку боком до фотокамери у червоному бікіні із золотими ланцюжками з нової колекції свого власного бренду Elizabeth Hurley Beach.
Зірка похизувалася стрункою фігурою і пружними сідницями.
Свій пляжний лук Ліз доповнила масивними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, Елізабет Герлі на церемонію нагородження премії SPA Awards 2025 прийшла у срібній сукні, повністю розшитій паєтками.