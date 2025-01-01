У червоному бікіні та хутряній панамі: Гайді Клум похизувалася пікантними фото з відпочинку

Хайді Клум та її чоловік Том Каулітц проводять свою зимову відпустку на гірськолижному курорті в Аспені, штат Колорадо.
51-річна модель показала у своєму блогу, як насолоджувалася катанням на лижах та прогулянкою з Томом красивими засніженими схилами.
Також супермодель опублікувала фото та відео, показавши, як плавала у чані у червоному бікіні та зеленій хутряній панамі у компанії свого чоловіка Тома та його брата Білла Каулітців.
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А ще показала, як позувала на снігу у червоній мереживній білизні, написавши, що має традицію одягати саме червоний білизняний комплект у новорічну ніч.
Нагадаємо, раніше ми показували, який лук для зустрічі Нового року обрала дизайнерка Вікторія Бекхем.
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