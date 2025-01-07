У червоному бікіні та капелюсі: Пріянка Чопра показала фото з відпочинку

У січні багато зірок вирушають на канікули, часто для них вони обирають якісь екзотичні місця. Так, 42-річна індійська акторка, модель та "Міс світу — 2000" — Пріянка Чопра — вирушила з чоловіком та донькою на острови Теркс та Кайкос у Карибському морі. Фото із відпочинку зірка показала у своєму Instagram.

instagram.com/priyankachopra

instagram.com/priyankachopra

На одному з фото Пріянка позувала в обіймах із чоловіком. На ній було червоне бікіні, яке вона доповнила капелюхом у тон і сонцезахисними окулярами. Їхня маленька донька грала поруч.

instagram.com/priyankachopra

Судячи з знімків, сім'я чудово проводила час.

instagram.com/priyankachopra

instagram.com/priyankachopra

instagram.com/priyankachopra

Також Чопра показала кадр, зроблений коли вона релаксувала в басейні з джакузі.

instagram.com/priyankachopra

Зазначимо, Пріянка вийшла заміж за американського співака та актора Ніка Джонаса 1 грудня 2018 року в Індії. Вони влаштували торжество у традиціях як індійської, так і західної культур. У січні 2022 року у них за допомогою сурогатного материнства народилася донька Мальті Мері.

Раніше, нагадаємо, Пріянка Чопра продемонструвала гламурне вбрання у Саудівській Аравії. Вона відвідала офіційну церемонію закриття Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі. На червону доріжку акторка вийшла у срібній довгій сукні від бренду Oscar de la Renta, головною прикрасою якої була величезна квітка з тканини на грудях. Свій образ Пріянка доповнила лаконічною зачіскою, макіяжем, а також гламурними прикрасами із діамантами, які прикрашали її вуха у руки.

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

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