У червоному бікіні та капелюсі: топмодель Алессандра Амбросіо відпочиває на Ібіці

Бразилійка показала пляжні знімки з іспанського курорту.
43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — як і багато інших селебріті, вирушила у відпустку, для якої обрала наймодніший і тусовочніший курорт Європи — Ібіцу. Фото з пляжу Але показала у своєму Instagram.
На пляжі Амбросіо позувала у винному купальнику бандо і крислатому солом'яному капелюсі. Свій образ вона доповнила численними золотими аксесуарами та сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі.
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Також модель показала, як пила коктейль прямо з ананаса та їла піцу – мабуть, дієти на відпочинку вона не дотримується.
Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо стала головною зіркою нового випуску Vogue Portugal. Для обкладинки глянцю манекенниця позувала повністю оголеною. Локацією для зніманнь було обрано водоспад.
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