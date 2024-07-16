У червоному бікіні та капелюсі: топмодель Алессандра Амбросіо відпочиває на Ібіці

43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — як і багато інших селебріті, вирушила у відпустку, для якої обрала наймодніший і тусовочніший курорт Європи — Ібіцу. Фото з пляжу Але показала у своєму Instagram.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

На пляжі Амбросіо позувала у винному купальнику бандо і крислатому солом'яному капелюсі. Свій образ вона доповнила численними золотими аксесуарами та сонцезахисними окулярами в черепаховій оправі.

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Також модель показала, як пила коктейль прямо з ананаса та їла піцу – мабуть, дієти на відпочинку вона не дотримується.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, що раніше Алессандра Амбросіо стала головною зіркою нового випуску Vogue Portugal. Для обкладинки глянцю манекенниця позувала повністю оголеною. Локацією для зніманнь було обрано водоспад.

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